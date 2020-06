Les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) pour les candidats libres aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat auront lieu respectivement du 1 au 3 septembre 2020 et du 20 au 30 septembre 2020, a indiqué dimanche un communiqué du ministère l’Education nationale. «Le ministère l’Education nationale informe les candidats libres aux examens du BEM et du Baccalauréat pour la session 2020 que les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) auront lieu respectivement du 1 au 3 septembre 2020 et du 20 au 30 septembre 2020, et ce suite au report de ces examens, en application des mesures de prévention contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19)», a précisé la même source.

