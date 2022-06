Après la proclamation des résultats du BEM session 2022, les enseignants ont entamé, hier, l’opération de correction des copies du baccalauréat.

Le taux de réussite au Brevet de l’enseignement moyen (BEM) 2022 a atteint les 59,16 %, contre 64,46% en 2021, selon les résultats publiés dimanche par le ministère de l’Education nationale. Le taux de réussite a connu une baisse. Cependant, pour les syndicats enseignants, le taux de réussite n’a jamais reflété le niveau de l’école algérienne.

C’est l’avis de Boualem Amoura, secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef). «Si le taux est en recul, cela veut dire qu’il n’y a pas eu de gonflement de résultats, sachant que les taux de réussite dans les examens officiels n’ont jamais reflété le vrai niveau de l’Ecole algérienne.» Toutefois, avec des sujets à la «portée de l’élève moyen, et dont les questions ont été tirés des cours des premier et second trimestres, le taux de réussite est inacceptable», dit M. Amoura, qui s’attendait à un meilleur taux de réussite. Ce dernier plaide pour le retour à l’organisation scolaire normale et l’abandon du mode d’enseignement par répartition de groupe qui, à ses yeux, a prouvé son échec et négativement impacté les élèves.

Pour cette année scolaire, les écoles ont été fermées pendant quelques semaines en raison de la propagation du coronavirus dans le milieu scolaire. Le contexte de crise sanitaire et de l’organisation scolaire a eu des conséquences sur les élèves, insiste M. Amoura, qui plaide pour «une refonte profonde du système éducatif» pour concrétiser l’objectif d’une Ecole publique de qualité.

Il y a lieu de préciser que le nombre d’élèves de 4e Année moyenne admis en 1re Année secondaire est de 508 879, soit 70,67 %. Le nombre des admis scolarisés avec mention est de 229 045, dont 5 364 avec mention excellent, 38 171 mention très bien, 73 224 mention bien et 112 286 mention assez bien.

