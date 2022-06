Conscients de l’enjeu et de l’importance de Jeux Méditerranéens pour l’image de l’Algérie, les joueurs de l’équipe nationale de football ainsi que le sélectionneur national s’investissent pour la promotion du rendez-vous. Certains ont utilisé leurs réseaux sociaux pour donner un coup de projecteur aux joutes, tandis que d’autres à l’instar de Djamel Belmadi et Youcef Belaïli sont conviés parmi les invités d’honneur pour la cérémonie d’ouverture.

Par Mohamed Touileb

Contrairement à 1975 à Alger quand elle avait participé avec les «seniors», l’Algérie sera représentée par les U18 lors des JM-2022. Toutefois, cela n’a pas empêché les joueurs de la sélection A de se sentir concernés par cet événement.

Après avoir honoré de manière remarquable l’Algérie lors de la CAN-2019 en décrochant le sacre en Egypte, Belmadi et ses protégés profitent de leur impact médiatique certain pour attirer la lumière sur la ville d’El-Bahia en particulier et l’Algérie en général. Ainsi, le coach d’«El-Khadra» sera parmi les invités VIP pour le show de lancement des joutes.



Les messages de soutien d’Ounas et Mandréa

Aussi, certains de ses joueurs devraient l’accompagner. En effet, Youcef Belaïli, enfant d’Oran, sera lui aussi présent. Probablement, Baghdad Bounedjah, lui aussi natif de la ville phare de l’Ouest Dz, pourrait être dans la tribune officielle. Selon nos informations, tous les internationaux qui sont en vacances en Algérie ont été conviés pour être présents samedi. Mohamed-Amine Amoura, Ramy Bensebaïni ou encore Houcine Benayada sont attendus.

Pour ce qui est des «Verts» qui vivent à l’étranger, la venue n’est pas d’actualité car ils profitent de leurs derniers jours de vacances avant la reprise des entraînements avec leurs clubs. Malgré cela, Adam Ounas et Anthony Mandréa ont publié des messages sur leurs comptes Instagram afin de souhaiter la réussite de la 19e édition des JM. Le premier a posté un message en écrivant «We are Oran. El Bahia in our hearts» (Nous sommes Oran. El Bahia est dans nos cœurs). Pour sa part, le nouveau keeper des «Guerriers du Désert» a opté pour la même formule.



Quid de Betrouni et les héros de 1975 ?

En revanche, rien n’a filtré sur la présence des emblématiques buteurs de l’Algérie lors de la finale des JM-1975 face à la France. Omar Betrouni (72 ans), Abdenour Kaoua (73 ans) et Rabah Menguelti (70 ans) sont toujours en vie. Et les responsables devraient penser à les convier. Les trois hommes avaient marqué l’explication face aux «Bleus» de leur empreinte pour signer un succès renversant et historique.

En tout cas, l’occasion est belle pour faire ce clin d’œil et la jonction entre les deux éditions. Quarante-sept ans après, l’Algérie réunira les différentes nations du bassin de la Méditerranée. Et l’espoir et que les générations se retrouveront samedi soir. Surtout que le nostalgique Belmadi a souvent fait l’éloge des aînés et leurs accomplissements et sacrifices. Cela collerait bien à cet été d’esprit. <