Tout était pourtant clair depuis octobre dernier. Djamel Belmadi avait donné des indications qui signifiaient qu’Andy Delort ne jouera plus jamais sous ses ordres. Et ce n’est pas le couac à la CAN-2021 et les difficultés constatées dans le secteur offensif qui risquent de dissuader le sélectionneur de revenir sur sa décision. Hier, en conférence de presse, l’entraîneur de l’EN a définitivement anéanti l’hypothèse d’un retour du Niçois prochainement.

Par Mohamed Touileb

L’attaquant de l’OGC Nice a récemment indiqué qu’il pensait toujours à la sélection d’Algérie. C’était lors d’un passage dans l’émission radio « Rothen s’enflamme » sur les ondes de RMC mercredi dernier. En effet, l’ancien pensionnaire du Montpellier HSC a reconnu que : « cela (sa mise à l’écart et ce qui en a suivi) m’a fait énormément de mal sur le moment. Sur tout ce qui a été dit. J’ai toujours respecté et respecterais toujours la sélection et les Algériens ».



« Pour moi, c’est clos »

Par ailleurs, Delort a justifié, une nouvelle fois, que « c’était un moment compliqué. Je venais de partir de Montpellier, il y avait de la concurrence à Nice » en ajoutant « maintenant on verra ce qui se passera. Je remercie tous les Algériens au quotidien qui me soutiennent. Non bien sûr, je n’ai pas fait une croix sur la sélection ! ».

Malheureusement, Belmadi n’envisage absolument pas de lui envoyer une convocation pour le temps qu’il lui reste à la tête des « Verts ». Hier, il a déclaré : « j’ai entendu plus ou moins ce qu’avait été dit par rapport à Andy. Pour moi, c’était clos. Que les choses soient bien claires pour les gens mal intentionnés qui veulent faire du buzz et pensent qu’on a un genou à terre et veulent nous achever ».

Néanmoins, s’il bouche complètement l’horizon au retour de l’ « Aiglon », le driver des « Fennecs » assure qu’ « il n’y a absolument rien de personnel entre moi et le joueur. Je suis garant des valeurs et des performances que tout le monde attend. Il n’y a pas de Zorro chez nous. Encore moins lui. Ce n’est pas Rothen qui sélectionne. Delort n’a pas respecté le pays et la sélection ».



Baisse de performances

La position de Belmadi n’a pas changé d’un iota par rapport à octobre dernier quand il avait indiqué qu’« il (Delort) était dans cette liste (pour jouer contre le Niger, NDLR) comme dans toutes les listes depuis qu’il est algérien. De facto, il n’est plus sélectionnable. Peut-être dans un an, peut-être avec quelqu’un d’autre, je n’en sais rien. Les choses sont évidentes pour moi en tout cas ». Depuis cet épisode, Delort n’a toujours assuré une place de titulaire dans le onze de Christophe Galtier avec le «Gym» en plus d’avoir raté la CAN-2021.

Pour ce qui est des performances individuelles, il reste sur un seul but lors des 12 dernières apparitions en Ligue 1 Uber Eats. Il n’est donc pas la solution miracle pour la panne offensive comme certains veulent le laisser croire. Et puis, la décision de sa mise à l’écart n’a rien de footballistique. C’est un problème d’attitude intolérable aux yeux de Belmadi. Et cela suffit.