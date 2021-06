Les propos de Johan Micoud sur les Belges n’ont pas plu à Thomas Meunier. Pour rappel, le champion d’Europe 2000 avait allumé les Diables Rouges en dénonçant leur capacité à se vanter d’être numéro mondial au classement FIFA alors qu’ils n’ont jamais rien remporté. Et pour l’ancien latéral du PSG, Micoud fait un complexe de supériorité.

«Personne semblant n’aimer personne + qu’elle-même. Parle souvent d’elle, souvent en termes élogieux, se moque de vous, veut prendre le dessus, semble toujours mépriser son monde et manque en fait gravement de confiance en elle. Welcome dans le paradoxe du complexe de supériorité», a-t-il posté sur son compte Twitter.

PSG : le message énigmatique de Keylor Navas

S’agit-il d’une citation religieuse ou d’un message lié à sa situation au Paris Saint-Germain ? À l’heure où le club de la capitale est censé avoir bouclé le recrutement du jeune gardien italien Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a lâché un message pour le moins énigmatique sur ses réseaux sociaux.

«Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence», a-t-il posté sur sa story Instagram. Alors, Navas a-t-il été vexé par l’annonce de l’arrivée imminente de Donnarumma en France ? Nul ne peut le dire, mais le timing et la citation en ont interpellé plus d’un.

