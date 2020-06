Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a déclaré, mardi, que le Consul du Maroc à Oran avait effectivement quitté le territoire national et que son attitude a dépassé toutes les limites de la convenance. « Le consul du Maroc a effectivement quitté le territoire national à la demande de l’Algérie et son attitude a dépassé toutes les limites de la convenance« , a indiqué Belaïd Mohand Oussaïd en réponse à une question lors d’une conférence de presse animée au siège de la Présidence de la République. Pour le Porte-parole officiel de la Présidence de la République, « l’attitude du Consul marocain n’était pas étonnante car c’est un officier des renseignements marocains ». Affirmant que cette page dans les relations diplomatiques entre les deux pays « est désormais tournée« , il a soutenu que l’Algérie « est un Etat qui œuvre à atténuer l’impact des problèmes sociaux sur ses citoyens, alors que d’autres font dans la politique de l’autruche », pour éviter de voir venir la menace. « Nous faisons en sorte d’élever le niveau pour préserver les relations entre les deux peuples frères, algérien et marocain », a conclu Belaïd Mohand Oussaïd.

