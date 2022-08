PAR MILINA KOUACI

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a donné une série d’instructions pour assurer la bonne préparation de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023. En effet, lors d’une conférence nationale qui a réuni, jeudi dernier au siège du ministère, l’ensemble des directeurs de wilaya de l’éducation nationale, il a mis l’accent sur l’importance « d’assurer la permanence au niveau des directions d’éducation pour garantir la continuité des préparatifs en prévision de la rentrée scolaire 2022-2023 et concrétiser les conclusions de la conférence nationale dans les délais impartis ».

Ce qui nécessite de la rigueur, de la discipline et le sens de la responsabilité de la part de tous afin de concrétiser l’engagement du ministère à assurer des conditions favorables pour une bonne scolarisation des élèves avant même que ces derniers ne rejoignent l’école, indique un communiqué du ministère. La même source souligne que le ministre a donné des consignes fermes aux directeurs de l’éducation pour l’application stricte des règles régissant l’année scolaire dans divers domaines pédagogiques, organisationnels et matériels.



Les tablettes dans les écoles avant le 9 septembre

Le secteur de l’Education insiste sur la généralisation graduelle de l’utilisation de la tablette électronique dans les écoles primaires et des livres numériques (format pdf). Une mesure devant contribuer à l’allégement du poids du cartable dès la prochaine rentrée. Abdelhakim Belabed a appelé dans ce sens à « arrêter un calendrier pour la dotation des écoles sur une période s’étalant du 16 août au 9 septembre » tout en s’assurant de leur conformité aux critères prédéfinis et en garantissant la coordination entre chaque direction d’éducation et l’annexe du Centre d’approvisionnement, de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD) ». Par ailleurs, il a appelé à veiller à l’organisation de la vente du livre scolaire aux établissements éducatifs conformément à la circulaire 13-13 du 21 juillet courant portant procédures relatives à l’organisation de l’opération de vente. Et de rappeler que son secteur « œuvrera à porter le taux de couverture en cantines scolaires à 90% à la prochaine rentrée scolaire et à 100% en décembre prochain », a-t-il souligné. Il a dans ce contexte ordonné aux directeurs de l’éducation d’actualiser la situation des cantines scolaires selon le tableau qui leur a été transmis par le ministère dans un délai n’excédant pas 48 heures. Il en est de même pour le transport scolaire.

Concernant la nomination aux postes supérieurs au niveau des directions de l’éducation, le ministre a souligné que les postes vacants devraient être couverts par la proposition des chefs de département et chefs de bureau, qui remplissent les conditions, y compris dans les nouvelles wilayas, avant le 5 août 2022.

