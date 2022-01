Les examens nationaux du BEM et du BAC se dérouleront dans “les meilleures conditions” et se tiendront aux dates fixées, a indiqué lundi à Alger le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed.

Invité du “Forum de la Radio I” dédié aux dispositions prises par le ministère face au Covid-19, la scolarité et les examens de fin de cycle, M. Belabed a fait savoir que les examens du BEM et du BAC “se tiendront dans des conditions normales”, assurant du bon déroulement des préparatifs en vue d’organiser ces examens dans les meilleures conditions et dans les dates qui devront être annoncées, et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur depuis l’apparition de la pandémie”.

Depuis son installation, “le Conseil national des programmes tient compte tant de l’intérêt pédagogique que de la vie socioprofessionnelle des fonctionnaires”. Composé d’inspecteurs, de chercheurs et d’autres instances spécialisées, le Conseil s’attèlera à “la concrétisation de la volonté du président de la République à opérer des réformes éducatives pour l’intérêt de la société reflétant l’image de l’Algérie nouvelle”, a-t-il assuré.