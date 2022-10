Une soixantaine d’exposants ont participé mardi à Béjaïa, à la 29eme édition de la journée nationale de vulgarisation agricole, inscrite cette année sous le signe de l’innovation et de l’amélioration des rendements.

Les participants ont saisi l’occasion pour dévoiler leur produits très variés, allant des maraichers à la caroube, en passant par le miel et les cosmétiques à base de plantes naturelles. Mais indéniablement ce sont les produits rustiques du terroir qui ont occupé le haut de l’affiche et attiré le plus de monde, notamment la figue sèche, l’olive et le miel, présentés en abondance et dans leurs divers aspects, est-il constaté.

Le cas a valu en l’espèce, pour l’olive verte, et tout particulièrement, pour une ancienne variété, cultivée antérieurement dans quelques régions de la vallée de la Soummam mais qui est abandonnée depuis des décennies.

L’olive en question s’appelle «Azzemmour n-tir» (l’olive d’oiseau), elle est d’un vert pale, charnue et reste très recherchée pour ses qualité nutritives et surtout curative, selon des agriculteurs.

«Elle est utilisée surtout pour ses qualités curatives», a soutenu l’un de ses promoteurs Arezki Makhmoukhene, exploitant oléicole dans la région de Laâzib, qui ne tarit pas d’éloge sur son produit, mais qui relève néanmoins que sa «faille» tient dans sa durée de maturation.

«Un jeune plant met 10 à 12 ans pour entrer en production», a-t-il expliqué, motivant l’hésitation des fellah à le planter ou à le développer.

Son exposition a suscité la curiosité de

nombreux visiteurs mais aussi de quelque oléiculteurs qui ont affirmé n’avoir plus vu cette variété depuis les années soixante du dernier siècle.

Des visiteurs ont affiché une curiosité d’apprendre davantage sur ce fruit et une volonté de le remettre au gout du jour, d’autant que ses rendement semblent très attractifs, selon les propos de certains d’entre eux. <

Articles similaires