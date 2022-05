Quatre (4) personnes sont mortes et 3 autres ont été blessées hier mercredi dans une collision entre deux véhicules légers survenue sur la pénétrante Bejaia-Ahnif, précisément sur l’axe Takerietz-Ahnif, non loin de la localité de Tazmalt, à 80 km à l’ouest de Bejaia, a indiqué la Protection civile. L’accident a mis en cause un véhicule immatriculé dans la wilaya de Bouira et un autre enregistré dans la willaya d’Alger dont le choc a couté la vie à quatre personnes et engendré des blessures à deux autres personnes tous convoyés dans le premier le véhicule et des blessures relativement grave au conducteur du véhicule adverse, a-t-on précisé. Trois femmes et un homme ont ainsi péri sur place et les autres blessés, notamment une femme et un enfant ont été évacués dans des états divers de gravité à la polyclinique de Tazmalt, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.



11 blessés suite au dérapage d’un bus près de Misserghine

Onze passagers ont été blessés suite au dérapage d'un bus transportant l'équipe de basket-ball de Béni Saf, survenu mercredi dans la wilaya d'Oran, a-t-on appris des services locaux de la Protection civile. L'accident s'est produit au niveau de la RN N 2, à l'entrée de la commune de Misserghine (ouest d'Oran), suite au dérapage du bus transportant l'équipe de basket-ball de Béni Saf, devant se rendre à Sétif. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour porter secours aux blessés, âgés entre 18 et 56 ans, avant de les évacuer vers le service des urgences du CHU d'Oran, a-t-on ajouté.

