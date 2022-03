Un jeune homme a trouvé la mort, mardi à Béjaïa, après que son véhicule ait dérapé sur le pont d’évitement de la ville de Bejaia, et chuté tragiquement en contrebas de l’ouvrage, rapporte la Protection civile.

L’accident s’est produit très tôt la matinée vers trois heures trente, lorsque le véhicule, a fait son embardée avant de sortir de la route, a-t-on précisé.

Le conducteur, âgé de 22 ans et originaire de la wilaya d’Alger, en a subi un traumatisme crânien grave, qui ne lui a laissé aucune chance de survie, selon la même source.

La dépouille a été transportée au CHU Kellil Amrane de Bejaia, a-t-on encore ajouté, rappelant que le 9 mars dernier sur l’aval de ce même parcours, joignant la RN.09 (Béjaïa-Sétif) et la RN.26 (Béjaïa-Bouira), 2 morts et un blessé grave y ont été déplorés suite à une collision entre un camion de gros tonnage et un véhicule léger de tourisme.

