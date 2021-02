Trois personnes ont trouvé la mort et une autre gravement blessée dans une collision entre deux véhicules survenue dans la nuit de dimanche à lundi, sur un tronçon de la pénétrante Bejaia-Ahnif (Bouira), à hauteur de la localité de Boudjellil, à 75 km à l’ouest de Bejaia, a fait trois morts et un blessé grave, a indiqué un communiqué de la protection civile. Les victimes décédées dans cet accident qui s’est produit à 00h30, sont âgées de 34, 23 et 28 ans, et sont toutes originaires de la wilaya de Bordj-Bou-Arredj, sont mortes sur le coup, a-t-on précisé de même source. Quant au blessé, un trentenaire, non identifié, il a été transféré à la polyclinique de la ville de Tazmalt, dans un état jugé « grave » ayant subi de sérieuse blessures, a-t-on ajouté. L’on ignore les causes à l’origine de ce drame advenu à un moment ou la circulation était très fluide sur cet axe autoroutier, inauguré il y a moins de deux ans et desservant en grande partie les localités situées le long de l’oued et de la vallée de la Soummam et qui pour l’heure ne connait pas encore des situations d’engorgement.

