Treize (13) personnes ont été blessées mercredi à Bejaia suite au dérapage d’un bus de transport public de voyageurs, qui a fini sa course en heurtant un mur d’une bâtisse habitée, a indiqué un communiqué de la Protection civile. Les treize victimes ayant subi des blessures physiques de gravité diverses, ont été évacuées vers le CHU Khellil-Amrane de Bejaia, selon la même source qui a précisé que quatre parmi les blessés souffrent surtout de chocs émotionnels outre de légères blessures.

Parmi les victimes de ce dérapage figuraient des voyageurs des deux sexes et d’âges multiples dont une dizaine d’enfants et adolescents, entre 12 et 18 ans, a-t-on ajouté, soulignant que le bus en question s’était littéralement encastré dans le mur de la bâtisse située au quartier Ain S’khoun, aux environs de l’Université de Targa-Ouzemmour, à la périphérie ouest de la ville. La sûreté de wilaya de Bejaia a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances exactes à l’origine de cet accident. n

