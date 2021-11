PAR MILINA KOUACI

A Allaghen, relevant de la commune de Tazmalt, situé à 80 km au sud-ouest de Béjaïa, deux listes ont postulé pour les élections communales, à savoir «Assirem n Tazmalt (Espoir de Tazmalt) et «Ensemble pour Tazmalt unie» et six listes à l’élection des APW.

Les deux listes qui sont entrées en compétition pour les communales se sont pleinement investies pendant la campagne électorale et ont exploité le travail de proximité, afin de passer leurs messages. Ces deux listes d’indépendants ont, également, eu recours à la toile pour mener leur campagne électorale et rallier à leur cause le plus d’électeurs.

Dans une ambiance morose, des citoyens se sont présentés hier au centre de vote Adalou-Omar, où l’on constate un manque d’engouement pour cette échéance électorale. Mais les personnes de l’encadrement de l’opération électorale parlent plutôt d’un taux de participation satisfaisant depuis l’ouverture du bureau de vote, hier matin. «13 % des électeurs se sont présentés aux urnes jusqu’à midi pour les Assemblées populaires communales et 10 % pour les Assemblées populaires de wilaya», indique un participant à l’encadrement qualifiant ce taux de «satisfaisant».

Une position que partage un votant rencontré sur les lieux. «D’habitude, les gens tournent le dos à toute échéance électorale car, ils estiment qu’aucun changement ne sera apporté à leur avenir ni à leur vécu. Mais l’abstention n’a jamais été une solution», dit-il, tout en manifestant son «contentement» quant à la participation des jeunes à ce rendez-vous électoral. « La compétition est certes réduite à deux listes électorales, mais chacune a présenté durant la campagne un programme cohérent, censé contribuer au développement local et à l’essor économique de la commune», selon un autre. « J’ai toujours refusé de voter, mais cette fois, j’ai décidé d’accomplir mon devoir pour le bien de mon village et de ma commune», invitant toutes les personnes hésitantes à avancer vers des perspectives qui construisent le pays. n

