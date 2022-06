Le corps sans vie d’un septuagénaire a été repêché mardi du rivage de la plage de Tazaboudjt, à 8 km à l’ouest de Bejaia, indique la direction de wilaya de la protection civile. «La victime a été retrouvée avec ses vêtements de ville et ne semblait pas avoir plongé dans l’eau», a-t-on précisé. La gendarmerie nationale à ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cette noyade, a-t-on indiqué. Cette mort porte à sept le nombre des victimes ayant péri en mer depuis le 10 juin dernier. Les six autres ont disparu et ont été portées noyées, vendredi dernier, sur les plages de Tichy, Aokas et Melbou, dont trois dépouilles ont été repêchées par les éléments de la protection civile alors que deux corps ont été rejetés par la mer. La dernière victime (parmi les six) fait toujours l’objet de recherches, a-t-on précisé. (APS)

