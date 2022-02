Les travaux de réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer (SDEM) d’une capacité de 300.000 M3 à Tighremt (à 20 km à l’ouest de Bejaia) seront lancés prochainement, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale des ressources en eau (DRE). «Le début de réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer à Tighremt, d’une capacité de 300.000 M3, sera effectif dans un délai relativement court», a indiqué le DRE, Belaid Mazerkat, sans fixer de délai, mais reste confiant au regard des procédures engagées pour se faire. Le dossier, a-t-il dit, est pris en main actuellement par le Laboratoire des études maritimes de Bou-ismail (LEM) qui s’emploie à en finaliser l’étude technique et, surtout, à actualiser et à mettre à jour une ancienne étude établie, à l’origine, pour un équipement de 50.000 M3/jour et extensible à 100.000 M3.

«C’est une très grande station qui sera réalisée conformément à la volonté des pouvoirs publics de sécuriser totalement l’alimentation en eau potable dans la wilaya» a-t-il précisé. Le 3 du mois en cours, une réunion technique et de concertation, rassemblant la DRE, la Sonatrach et sa filiale «Algérie Energie Compagnie», attributaire du projet, ainsi que l’Algérienne des eaux, s’était tenue à la wilaya, assortie d’une sortie sur le site devant recevoir la SDEM, afin de prendre les mesures qui s’imposent et engager rapidement les travaux. L’ouvrage sera implanté à Tighremt, relevant de la commune de Toudja, sur une assiette de 14 hectares.

Ce choix a été fait en raison des attributs qui caractérisent le site, dont la clarté de son eau, sa proximité et surtout l’apport en eau qu’il va apporter aux habitants de la région, notamment l’ouest de Bejaia, en bute à un problème de manque d’eau criard, a-t-on indiqué.

En fait, à terme, la station aura à alimenter toutes les communes de Bejaia qui vont pouvoir ainsi se mettre à l’abri des manques de précipitations et des dotations des barrages actuellement en service, notamment Kherrata et Tichy Haft, en stress hydrique depuis plusieurs saisons, a-t-on indiqué.

