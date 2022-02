La nouvelle piscine semi olympique, en cours de réalisation sur fonds communal, sera livrée à la fin de l’année en cours, a révélé samedi 12 février à l’APS le directeur des infrastructures à la commune de Bejaia Zahir Bennacer qui établit à 95 % le taux d’avancement du projet.

« Sauf contraintes inattendues et majeures de dernières minutes, le chantier sera achevé vers la fin de l’année », a-t-il prévu. Le seul lieu disponible actuellement reste la piscine olympique du stade de l’unité Maghrébine (de l’Office du Parc Omnisports de la wilaya), mais qui se trouve dans un état de saturation du fait de sa sollicitation autant par les clubs sportifs de la wilaya que par des particuliers.

Adossé au budget communal pour un montant de l’ordre de 400 millions de dinars, la nouvelle infrastructure est localisée dans le quartier d’Ennacéria, non loin du stade scolaire, à l’intersection d’une foule de bâtiments publics, notamment la cité administrative, le palais de justice et la sûreté de wilaya, ainsi que de plusieurs résidences d’habitations, de construction récente.

La nouvelle piscine se compose de deux bassins, l’un de 50/25 mètres et l’autre de 10/15 mètres, offrant une réelle opportunité pour faire ses longueurs en toute tranquillité et dans un cadre agréable, a-t-on relevé.

Au même chapitre, l’Assemblée populaire communale de Bejaia a annoncé avoir procédé, ses dernières semaines, à la rénovation de sept stades de proximité et s’apprête à en réhabiliter autant pour quatre autres structures de même nature. n

