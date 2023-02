Un dauphin a été retrouvé mort lundi en fin d’après-midi après s’être échoué sur le sable de la plage d’Agrioun, non loin de la localité de Melbou, à 30 km à l’est de Béjaïa, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la pêche et d’aquaculture. La cause de cet échouage «n’est pas connue» pour le moment, selon le directeur du secteur Abdelkrim Boudjemaâ, qui a précisé néanmoins que le cétacé portait des entailles sur la partie avant du corps, ce qui laisse supposer qu’il ait été «heurté par les hélices d’un bateau ou d’une embarcation de pêche».

Le mammifère d’un poids de 150 kg et d’une longueur de 2,6 mètres, a été découvert par des promeneurs et a été pris en charge par les services techniques de la commune

de Melbou, en présence de tous les acteurs concernés, notamment, la pêche, l’environnement et l’agence du développement de la faune

et flore de Bejaia, a précisé

M. Boudjemaâ. Il a été enseveli et préservé de sorte à ce qu’ultérieurement son squelette sera récupéré et exposé au musée du parc national de Gouraya à des fins pédagogiques, a-t-il dit. n

