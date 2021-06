Un jeune homme de 23 ans, originaire de Ain Oussera (Djelfa) s’est noyé, vendredi, à hauteur de la plage de «Baccaro», à la sortie de la ville de Tichy, à 18 km à l’Est de Bejaia, portant à deux le nombre de morts à la même plage en une semaine, a annoncé, lundi, la protection civile. Le jeune homme a disparu des regards sitôt après avoir plongé dans l’eau et ce sont des particuliers en campement sur la plage qui l’ont repêché inanimé, a-t-on précisé Sa mort porte à deux le nombre de noyés en une semaine et intervient après celle déplorée au centre-ville de Tichy et qui a valu la vie à un jeune homme de 19 ans, originaire de la wilaya de Biskra dont le corps a été retrouvé au bout de quatre jours d’intenses recherches, menées conjointement par la protection civile et les garde-côtes de la marine nationale. Les deux drames se sont succédés avant même l’ouverture de la saison estivale et en l’absence, en conséquence, des personnels de sécurité et surveillants des plages, a-t-on déploré de même source.

