Deux baigneurs sont morts noyés jeudi sur les plages de «Tichy» et «Lotha» à souk el Ténine, situées sur la côte Est, portant à 10 le nombre de personnes ayant péri en mer depuis le début du mois de juin, a-t-o appris vendredi de la protection civile de la wilaya. Les corps des deux victimes ont été repêchés dans la même journée par les éléments de la protection civile. La première âgée de 19 ans originaire de la wilaya de Khenchela a été emportée par les vagues à Tichy et la seconde ayant subi le même sort à Lotha, à 20 km à l’est du chef lieu de wilaya. Son identité et son âge n’ont pas encore été déterminés. Depuis vendredi denier, la mer affiche un état très agité et beaucoup d’estivant font preuve d’imprudence, dont plusieurs ont été sauvés in extrémis d’une noyade certaine, et ce en l’absence du dispositif de surveillance dont la mise en œuvre n’a été effectué que ce vendredi, coïncidant avec le lancement officiel et solennelle de la saison estivale, a-t-on constaté.

Articles similaires