Deux personnes sont décédées et une autre a été gravement blessée dans une collision entre un camion de gros tonnage et un véhicule de tourisme, survenue, mercredi matin sur la RN.26, à El-kseur (limite ouest de la wilaya de Bejaia), rapporte la protection civile. L’accident s’est produit à hauteur du lieu-dit Avadou, situé à mi-chemin des communes de Sidi-Aich et El-kseur, a-t-on précisé de même source.

Les trois victimes étaient toutes convoyées à bord du véhicule léger. Les deux personnes décédées, âgées de 33 et 20 ans ont péri sur place et la 3eme personne âgée de 20 ans souffre de graves blessures, a-t-on détaillé.

Les secouristes de la protection civile ont procédé à l’évacuation des victimes, vers l’hôpital de Bejaia.

Les causes de l’accident ne sont pas encore connues, même si des effets aggravants caractérisaient l’endroit du sinistre, marqué par la droiture de sa route, incitative à la vitesse et sa chaussée mouillée du fait des chutes de pluie qui s’abattait sur les lieux, a-t-on observé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de la localité de Fénaia, pour déterminer les causes de cet accident, a-t-on précisé. (APS)

Articles similaires