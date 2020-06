Belle et louable initiative que celle prise par les habitants du village Taourirt, dans la commune d’Akfadou (Béjaïa), de baptiser la bibliothèque du village du nom de l’écrivain et journaliste Youssef Zirem, natif de la région et établi en France depuis plusieurs années.

En plus qu’elle constitue une reconnaissance aux valeurs défendues par l’auteur dans ses multiples ouvrages et de la place qu’il a toujours occupée parmi les siens, le geste marque une rupture avec la tendance ancrée et selon laquelle les hommages et autres actions de reconnaissance ne sont initiés qu’en mode post-mortem.

La cérémonie s’est déroulée dans une belle ambiance en présence des membres de la famille de Youssef Zirem, du président de l’APC d’Akfadou et du dessinateur Zouaoui Sofiane, qui a peint la fresque murale à l’effigie de l’écrivain sur la devanture de l’édifice abritant la bibliothèque du village.

«Je suis né en Algérie, sur les hauteurs majestueuses de l’Akfadou, en Kabylie, dans le village d’At Sâada. Ma première école fut celle de Taourirt, à quelques kilomètres de mon village natal. Et ce sont les habitants de Taourirt qui donnent mon nom à leur bibliothèque. Cela me touche beaucoup, c’est la décision des miens, de mon peuple», a réagi Youssef Zirem à partir de Paris. «J’ai toujours été un enfant du peuple, je me suis toujours battu, depuis de longues années, pour la liberté et la dignité du peuple. Tous mes livres sont dédiés aux différentes luttes et résistances de mon peuple», a-t-il ajouté sur son profil facebook. Et de dire, en signe de reconnaissance, «mille fois merci aux habitants de Taourirt, aux habitants de l’Akfadou… L’Akfadou est un haut-lieu des résistances plurielles depuis la nuit des temps».

Né en 1964 à Akfadou, Youssef Zirem est l’auteur de plusieurs ouvrages entre romans, nouvelles, essais, poésie. Parmi ses ouvrages, «les Etoiles se souviennent de tout», «le Semeur d’amour», «Matoub Lounès, la fin tragique d’un poète», «les Enfants du brouillard», «l’Ame de Sabrina», «la Guerre des ombres», «la Vie est un grand mensonge», «Autrefois la mer nous appartenait», «Je garderai ça dans ma tête», «la Cinquième mascarade», «Libre, comme le vent».

En tant que journaliste, Youssef Zirem a travaillé dans plusieurs rédactions, La Nation, Le Quotidien d’Oran, L’Opinion, Le Quotidien d’Algérie, Alger-Républicain, L’Evénement, Libre-Algérie, La Tribune, Algérie News…<

