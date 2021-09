Quelque 24 feux de forêts ont été déplorés les dernières 48 heures à Bejaia, brûlant diverses essences végétales, dont des vergers d’oliviers, sans faire de victimes, a annoncé lundi, la direction de wilaya de la protection civile. Ces feux, dont 11 enregistrés dimanche et 13 lundi, se sont localisés à l’ouest, notamment dans le massif d’Adekar, précisément dans la zone de Tifra, ou plus 8 hectares de végétation ont été détruits et au Sud, précisément dans la région d’Adjissa relevant de la circonscription de Beni-Maouche, siège de 2,5 hectares de dégâts, a-t-on précisé. Dimanche en fin de journée, tous les foyers d’incendies ont été étouffés et maîtrisés. Mais lundi en fin de matinée, plusieurs départs de feux ont de nouveau éclos, notamment dans le massif d’Adekar, a-t-on ajouté, soulignant qu’en début d’après-midi, les foyers restaient toujours en ignition sans toutefois menacer les habitations.

