Un montant de 20 millions DA est alloué à l’aménagement de pare-feu au niveau de la wilaya de Béjaïa à l’occasion de l’adoption mercredi, par l’Assemblée populaire de wilaya (APW), du budget supplémentaire pour l’année en cours. Ce montant permettra le lancement d’un programme d’aménagement de quelques 580 pare-feu à travers, notamment, les régions denses de la wilaya a expliqué Mohamed Benslimane, conservateur local des forêts lors de son intervention. Les derniers incendies ayant touché plusieurs localités de la wilaya en août dernier ont endommagé un massif estimé à 12.997 hectares entre forêts, maquis et broussailles dont 6.192 ha du domaine privé. Énumérant les besoins de la wilaya en matière d’aménagement, le même responsable a fait état de la nécessité d’ouverture de 150 km de pistes forestières et d’aménagement de 310 autres km, de 28 points d’eau et 5 postes de vigilance. A ces besoins, s’ajoute, poursuit M. Benslimane, « la nécessité de résoudre les contraintes rencontrées lors des campagnes de prévention contre les feux de forêt, notamment, au niveau du domaine privé pour cause d’absence d’ancrage juridique ». De son côté, la commission hydraulique, forêt et agriculture de l’APW a relevé dans un rapport, à l’occasion, d’innombrables insuffisances qui mettent à mal le rôle et l’efficacité des comités opérationnels de lutte contre les incendies. Au chapitre des recommandations, la commission de l’APW a insisté sur la « revalorisation » et le « développement » du milieu rural ainsi que le renforcement et l’amélioration des différents dispositifs de lutte contre les feux déjà en place.

