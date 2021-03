Lundi, Alexandre Ruiz officialisait son départ surprise de beIN Sports. Trois jours plus tard, Mediapart révélait que le célèbre journaliste avait été sanctionné en décembre par sa direction pour des propos sexistes. Le média relatait également que Ruiz aurait eu un comportement répréhensible au sein de la rédaction de la chaîne. Ce samedi, le principal protagoniste a reçu des soutiens inattendus et prestigieux. Ainsi, Marcel Desailly, Ludovic Giuly et Jean-Pierre Papin trois consultants de beIN Sports ont affiché leur soutien via une lettre publiée sur les réseaux sociaux à Alexandre Ruiz. Les trois intéressés décrivent le journaliste comme une personne « riche, bienveillante, affectueuse, respectueuse de tous, à l’écoute de tous. Un homme bien loin de tous ces traits sombres avancés par différentes publications, » précise notamment cette lettre. Alexandre Ruiz devrait apprécier…

