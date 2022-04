Synthèse Salim Benour

Après plusieurs années de retard, en raison de problèmes de financement et « contraintes techniques » notamment, le grand chantier de réalisation d’un tronçon de la 4e rocade d’Alger sera « bientôt » relancé, ont indiqué les services des travaux publics de la wilaya de Médéa. Ce tronçon reliera la localité de Hannacha à Berrouaghia. La finalisation des procédures d’expropriation et d’indemnisation de propriétaires de terrains, situés sur le tracé de ce tronçon, va permettre de « reprendre » les travaux de terrassement de plusieurs sections de la voie express, qui fait la jonction entre El-Khemis (Ain-Defla) et la ville de Berrouaghia, sur un linéaire de 43 km, indique la même source. Des habitations situées sur le dit tracé ont été évacuées récemment, après expropriation et indemnisation des propriétaires, ajoute-t-elle , précisant que l’évacuation de ces habitations va « libérer » le couloir de passage du tronçon qui traverse la commune d’Ouled-Bouachraa, autre localité qui sera desservie par cette voie express. Autre décision prise en faveur de la relance de ce projet, en souffrance depuis plusieurs années, le feu vert accordé pour entamer le déplacement et la protection des conduites d’alimentation en eau potable (AEP) du système de transfert du barrage de « Ghrib » (Ain-Defla), situées également sur le passage de ce tronçon, a fait savoir la même source. Point de jonction « clé » entre l’ouest et l’est du pays, ce tronçon de la 4e rocade d’Alger, est appelé à accélérer le désenclavement d’un nombre important de petites localités, désengorger les autres voies express, en l’occurrence Une opération de dotation de dix écoles primaires de la commune de Bechar en équipements et autres supports logistiques sportifs, vient d’être lancée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya , a-t-on appris vendredi du premier responsable de ce secteur. « Cette première action qui constitue la première phase d’un vaste projet de dotation des 122 écoles et groupements scolaires du cycle primaire à travers la wilaya en ce genre d’équipements, s’assigne comme objectif le développement de la pratique sportive dans les établissements scolaires dans différentes disciplines (sport collectif et individuel », a précisé , le directeur de la jeunesse et des sports , Abdelhalim Henni. « Cette opération s’inscrit aussi dans le cadre d’un ambitieux programme élaboré par les ministères de la jeunesse et des sports et celui de l’éducation nationale pour la promotion et le développement des sports scolaires, qui passent pour être un véritable vivier des talents dans toutes les disciplines sportives , collectives et individuelles »,a-t-il expliqué. En marge de cette opération, plusieurs tournois de football sont actuellement programmés par la même direction en coordination avec la ligue de wilaya des sports pour tous, dont notamment la 9ème édition de la coupe d’Algérie inter-quartier de football des jeunes âgés (18 à 22) , et la 5ème édition de la coupe d’Algérie de football inter-mosquées. Une cinquantaine d’équipes de quartiers et des mosquées de la wilaya prennent part à ces compétitions dont le but est la promotion de la pratique sportive de masse, a-t-on conclu. n l’autoroute nord-sud et la route nationale numéro 8 et assurer une fluidité de la circulation automobile au niveau des axes routiers du centre du pays, a-t-on signalé. n

