Les éléments de la brigade criminelle, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar ont arrêté, cette semaine, un charlatan en sorcellerie, septuagénaire, en possession d’une arme à feu. L’opération a été menée suite à une plainte déposée par une personne contre un sorcier pour menace avec une arme à feu. La perquisition du domicile du suspect a permis aux policiers d’arrêter ce charlatan et de saisir une arme à feu, trois cartouches et une quantité de produits utilisés en sorcellerie, une somme de 10 000 DA et une copie du Coran déformé. Selon les responsables de la cellule de communication et des relations générales de ce corps de sécurité à Béchar, le mis en cause sera présenté devant le Procureur de la République près le Tribunal de Béchar pour port illégal d’arme à feu, escroquerie, divination et prédiction.R. R.

