Les éléments de la 8e sûreté urbaine de Béchar, ont traité en fin de semaine, une affaire où le suspect n’est autre qu’un repris de justice, qui a été identifié et arrêté en possession de quelques grammes de kif et d’une arme blanche, indique le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sureté de wilaya de Béchar. En effet, le suspect, la vingtaine, est impliqué dans O4 affaires de cambriolage, une affaire de CBV à l’aide d’arme blanche et une affaire d’agression à l’aide d’une arme blanche suivie de vol de portable, apprend-on de la même source. La suite de l’enquête a permis aux policiers de récupérer des objets volés. Présenté au parquet de Béchar, le mis en cause, a été placé en détention provisoire, par le magistrat instructeur, en attendant sa comparution devant le tribunal.R. R.

