Dans le cadre de la lutte contre le crime sous ses diverses formes, notamment le trafic de drogue, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar ont mis fin ces derniers jours aux activités d’un dealer et ont saisi une quantité de psychotropes. En effet, suite à des renseignements faisant état de la présence d’un individu, qui commercialisait de la drogue, au centre-ville de Béchar, les éléments de la BRI, après avoir identifié et neutralisé le suspect, ont saisi après une fouille corporelle, 45 comprimés psychotropes et une somme

de 27000 DA provenant de la vente illégale de cette drogue, indique le communiqué de la police. Selon notre source, le dealer avait fixé le prix de vente à 300 DA le comprimé. Présenté au parquet de Béchar, le mis en cause a été placé en détention provisoire, par le magistrat instructeur. R. R.

