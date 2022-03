Un nouveau centre d’hémodialyse est en réalisation au chef lieu de la daïra frontalière de Lahmar (50 km de Bechar), dans la perspective de la prise en charge adéquate des personnes atteintes de maladies rénales, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya. Réalisée pour un cout de plus de 7 millions DA puisés du budget de wilaya, la réalisation de cette structure vise à rapprocher ce type de structures médicales spécialisées des malades, notamment ceux habitant les zones éloignées des grandes structures hospitalières, a-t-on précisé. Ce centre, qui couvrira les communes de Lahmar, Boukais et Mougheul, dépendant de la même daira, a été récemment doté des équipements énergétiques pour l’alimentation de ses quatre (4) générateurs, pour un cout de plus de trois (3) millions dégagés également du budget de wilaya, a ajouté la source. Le parc d’hémodialyse dans la wilaya de Bechar compte une cinquantaine de générateurs pour la prise en charge de plus de 200 malades, répartis à travers l’hôpital «Tourabi Boudjemaa» à Bechar (29 générateurs), et quatre générateurs dans chacune des communes d’Abadla et Béni-Ounif, tandis que les cliniques privées disposent de 14 générateurs, a-t-on expliqué. Les malades prisent en charge au niveau de ces centres médicaux spécialisés ont à leur disposition des moyens de transports et un suivi médical adapté à leurs besoins spécifiques, a-t-on fait savoir à la direction locale du secteur de la santé. n

