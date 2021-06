Mercredi dernier, les habitants de plusieurs communes de la wilaya de Béchar ont été privés d’électricité pendant plus de 7 heures. Cette coupure de courant, qui survient en cette période de grandes chaleurs et d’examens officiels de fin d’année scolaire, a causé des dégâts à l’électroménager et autres appareils électriques.

Par Rachid R.

Selon les responsables du secteur, cette coupure, qui a touché les communes de Béchar, Kenadsa, Taghit, Lahmar, Boukaïs et Mougheul, est due à la chute d’un conducteur de deux lignes de transport de très haute tension (THT) (220/400 KV) au lieudit Mekaliss, dans la wilaya de Naama. Une panne technique est survenue à la suite de vents violents qui ont touché cette wilaya. Le rétablissement de l’électricité par les équipes des techniciens de la Société algérienne de gestion du réseau de transport d’électricité, qui a duré 6 heures, a été effectué dans des conditions difficiles, dues aux fortes rafales de vent de sable qui ont balayé la région de Mekaliss.

Contactés, des représentants de la société civile nous ont déclaré qu’il est inconcevable de priver la population locale d’électricité pendant cette période caniculaire. Les citoyens se demandent pourquoi les responsables de ce secteur ont transféré la centrale Diesel, qui approvisionnait la ville de Béchar, en énergie électrique en cas de panne de longue durée, vers une autre wilaya, lorsque cette région du sud du pays a été branchée au réseau national. D’autres citoyens nous ont déclaré qu’ils attendent avec impatience la réalisation de la centrale photovoltaïque de 300 mégawatts prévue dans cette wilaya et où le soleil ne manque pas.

Le lendemain de cette panne, il a été mis fin aux fonctions du wali de Béchar, Mohamed Belkateb, pour défaillance et manquement à ses missions, a indiqué un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT). « Après aval du président de la République, il a été mis fin jeudi 7 Dhou al Qi’da 1442 de l’hégire correspondant au 17 juin 2021, aux fonctions de Mohamed Belkateb, en sa qualité de wali de Béchar pour défaillance et manquement à ses missions », précise la même source sans citer cette défaillance. Est-ce une sanction après la grosse panne d’électricité ? n