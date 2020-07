Dans le cadre de la coordination sécuritaire avec les différents partenaires, les éléments de police du service régional de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes de Béchar, en coordination avec ceux du secteur militaire de la 3e Région militaire ont réussi à mettre en échec une tentative de trafic d’une importante quantité de kif et démantelé deux réseaux criminels organisés, activant dans le trafic international de drogues à partir des frontières oust du pays, a-t-on appris auprès de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya de Béchar. Les investigations menées par les agents de police, en coordination avec les services spécialisés du secteur opérationnel de la 3e Région militaire ont permis d’arrêter 4 individus suspects et de saisir 155,800 kg de kif traité, deux véhicules touristiques, une semi-remorque et la somme de 14 000 DA. Les mis en cause seront présentés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Béchar pour contrebande constituant une grave menace pour la sécurité et l’économie nationales et la santé publique.R. R.

Articles similaires