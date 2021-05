Les éléments des Douanes algériennes représentés par les brigades mobiles et polyvalentes d’Adrar, en collaboration avec un détachement de l ‘ANP et de la brigade antistupéfiants ont procédé, ces derniers jours, à la saisie de 659 kg de kif à bord d’un véhicule Toyota lors d’une patrouille. En effet, 2 narcotrafiquants ont été arrêtés, indique le communiqué de la sous-direction de l’informatique et de la communication de la Direction régionale des Douanes algériennes à Béchar. Aussi, la brigade polyvalente des Douanes de Tabelbala en coordination avec les éléments de l’ANP, a saisi 533,50 kg de kif, transportés à bord d’un véhicule Hilux et ont arrêté 2 individus. Le montant global des deux amendes encourues est estimé à 12 47 500 000 DA, indique le communiqué des Douanes algériennes à Béchar.

A Tindouf, la brigade polyvalente des Douanes algériennes a saisi, lors d’un barrage de contrôle au lieudit Mustapha-Ben Boulaïd, 3 450 litres de mazout et 28 000 kg de dattes transportés en contrebande à bord d’un camion tracteur. Le montant de l ‘amende encourue est de 1 922 313 DA, indique le communiqué de la sous-direction des Douanes algériennes à Béchar.R. R.

