Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont procédé ces derniers jours à la saisie de 150 bouteilles de boissons alcoolisées, 43 comprimés psychotropes et une somme de 36 000 DA lors d’une perquisition dans deux domiciles, indique le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya. En effet, l’opération a été concrétisée suite à l’exploitation de renseignements. Les policiers munis d’un mandat de perquisition se sont rendus au niveau des domiciles des suspects signalés comme dealers. Présentés devant le Tribunal de Béchar et jugés sur le champ, l ‘auteur principal a été condamné à une année de prison ferme, quant à son complice, il a écopé de 3 années de prison avec sursis. R. R.

