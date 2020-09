Poursuivant leurs opérations de lutte contre les activités des réseaux criminels, dans le domaine de la commercialisation des drogues, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont arrêté deux individus et saisi des psychotropes. L’opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations parvenues à la police faisant état de la présence d’un individu en possession de psychotropes au niveau du quartier Debdaba de la ville de Béchar. Aussitôt alertés, les agents du corps de sécurité ont procédé à l’arrestation de cette personne en possession de 81 comprimés de psychotropes, une somme de 20 000 DA, un petit ciseau et deux couteaux, ainsi qu’un autre suspect. Présentés au Parquet, les deux mis en cause ont été mis sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur, pour détention de psychotropes destinés à la commercialisation, en attendant leur comparution devant le tribunal.R. R.

