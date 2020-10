Dans le cadre de la coordination sécuritaire avec les différents partenaires, les éléments de police de la Sûreté de wilaya de Béchar, en coordination avec ceux du secteur militaire de la 3e Région militaire ont réussi à mettre en échec une tentative de trafic d’une importante quantité de kif et démantelé un réseau criminel organisé, activant dans le trafic international de drogues, à partir des frontières ouest du pays, a-t-on appris auprès de la cellule de communication et des relations générales de ce corps de sécurité à Béchar. En effet, suite à des renseignements parvenus au service de la Police judiciaire, faisant état de la présence d’un réseau criminel organisé, spécialisé dans le trafic de drogue, les agents de police, en coordination avec les services spécialisés du secteur opérationnel de la 3e Région militaire ont mené des investigations qui ont permis de saisir 80,5 kg de kif traité. La suite de l’enquête s’est soldée par l’arrestation de deux suspects, la saisie de deux véhicules touristiques et une somme de 220 millions de centimes. Présentés au Parquet, les deux mis en cause ont été écroués par le magistrat instructeur près le Tribunal de Béchar, pour contrebande constituant une grave menace pour la sécurité et l’économie nationales et la santé publique.

R. R.

