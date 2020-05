Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments de la Police judiciaire, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar ont mis fin, ces derniers jours, aux activités d’un réseau criminel organisé et saisi 80,5 kg de kif traité, un véhicule touristique, une moto et arrêté deux individus. La saisie et l’arrestation de ces deux dealers ont été effectuées suite à des renseignements parvenus à la police, faisant état de la présence d’un réseau criminel activant dans le domaine de commercialisation de drogue, à partir des frontières ouest du pays. Aussitôt alertés, les policiers ont mis au point un plan, qui leur a permis d’arrêter deux dealers, âgés d’une trentaine d’années, et de saisir la marchandise prohibée. Selon notre source, les deux mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Béchar.R. R.

Articles similaires