Quelque 7,6 tonnes de viandes blanche et rouge, et d’abats de volailles (poulet et dinde) ainsi qu’une importante quantité de denrées alimentaires ont été saisies à Bechar, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication et d’orientation de la Sureté de wilaya (SW). Opérée par les éléments de la brigade économique et financière de la Sureté de wilaya et ceux de la brigade de lutte contre la fraude de la direction locale du Commerce, l’opération de saisie de viandes et de produits alimentaires, dont 140 kg de petits pois conditionnés, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude et la spéculation à l’approche du mois sacré de Ramadhan, a-t-on précisé. Elle a été opérée au niveau de trois (3) magasins d’un commerçant suspecté dans cette affaire de fraude et de spéculation, qui stockait ces produits pour les revendre dans son magasin, commettant le délit de fraude sur les produits de base et de fraude sur les denrées alimentaires, a fait savoir la même source. L’opération intervient dans le cadre d’un programme de travail élargi et conjoint (Sureté et Commerce) et coïncidant avec le phénomène d’augmentation des prix de certains produits de large consommation, et de lutte contre toutes les formes de spéculation, de fraude sur les matières premières et les denrées alimentaires, tout en veillant à préserver la santé et la sécurité du consommateur, selon la même source.

