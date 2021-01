Les éléments des brigades de la douane algérienne de Béni-Abbes et d’Abadla, en collaboration avec ceux d’une unité de l’ANP, ont procédé ces derniers jours à la saisie de 29O kg de kif à Béni-Abbes. Cette importante quantité de drogue a été découverte à bord d’un véhicule abandonné de marque «Toyota». Aussi, grâce à la vigilance des services de sécurité, les mêmes brigades toujours en coordination avec l’ANP et lors d’un ratissage ont découvert 315 autres kg de kif abandonnés dans la HAMADA de «OUGARTA «à Béni-Abbes, a-t-on appris à la sous-direction de l’informatique et de l’information des douanes à Béchar. R.R.

