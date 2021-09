Les éléments de la Police d’urbanisme et de la protection de l’environnement (PUPE), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, en collaboration avec ceux de la Direction du commerce de la wilaya ont saisi, ces derniers jours, 58,6 kg de viande rouge et 25 kg de poissons impropres à la consommation.

Lors de cette opération, les mêmes éléments ont enregistré 14 infractions en rapport avec l’urbanisme (constructions illicites, défaut de permis de construire), 3 autres pour défaut d’hygiène et un cas de vente de viande provenant d’abattage clandestin. Lors de cette campagne, 8 registres de commerce ont été retirés et 5 balances électroniques ont été saisies, indique le communiqué de la Sûreté de wilaya de Béchar. R. R.

