Dans deux opérations distinctes, les éléments des Douanes algériennes ont procédé, ces derniers jours, à des saisies importantes de drogues et de carburant, indique le communiqué de la direction régionale des Douanes à Béchar. Dans la première opération concrétisée par la brigade polyvalente des Douanes algériennes de Béni Abbès, en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, appuyés par un détachement de l’ANP, ces services ont saisi 572 kg de kif à bord d’un véhicule de marque “Toyota” lors d’une embuscade au lieu-dit “Fakikira”, dans la région de Tabelbala. Le montant de l’amende encourue de cette saisie est estimé à 612.000.000 DA. Dans la 2ème opération, les éléments de la brigade mobile de cette institution, stationnée à Reggane et en collaboration avec les éléments de l’ANP, ont intercepté au nord de la ville de Reggane, un camion de marque “MAN” et un autre véhicule “TOYOTA”, transportant 21 fûts de 200 litres, soit 4.200 litres de mazout. La marchandise transportée illégalement a été saisie et le montant de l’amende encourue est de 12.335.820 DA, a-t-on appris de même source.

