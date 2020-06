Poursuivant leurs opérations de lutte contre les activités des réseaux criminels, dans le domaine de la commercialisation des drogues, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar ont mis fin aux agissements de plusieurs trafiquants de drogue et saisi une quantité de kif traité, de psychotropes et d’armes blanches. La première opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations parvenues à la police faisant état de stockage et de vente de kif et de psychotropes par un individu, âgé d’une vingtaine d’années. Aussitôt alertés, les agents du corps de sécurité ont procédé à l’arrestation de cette personne en possession d’un sac en plastique contenant 220 comprimés de psychotropes et une somme de 10 000 DA. Au cours de cette enquête et lors d’une perquisition de deux domiciles, les policiers ont saisi 340 g de kif traité et 18 comprimés de psychotropes. Dans le même cadre, les éléments de cette brigade ont traité durant la même période une deuxième affaire, où 3 frères ont été arrêtés. La perquisition du domicile des mis en cause a permis aux agents de saisir 105 comprimés de psychotropes, 3 cutters et une arme blanche et ainsi qu’une somme de 5 000 DA. Selon notre source, les mis en cause feront l’objet de présentation devant le Procureur de la République près le Tribunal de Béchar.

R. R.

