Poursuivant leurs opérations de lutte contre les activités des réseaux criminels dans le domaine de la commercialisation des drogues, les éléments de la Brigade de lutte contre les drogues, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont démantelé un réseau criminel organisé, arrêté deux individus et saisi une importante quantité de kif traité.

L’opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations parvenues à la police faisant état de l’existence d’un réseau criminel organisé, qui tentait d’introduire une quantité de drogue à partir des frontières ouest du pays. Aussitôt alertés, les agents du corps de sécurité sont intervenus et ont saisi 34 kg de kif traité, une somme de 140 millions de centimes et une moto et ont arrêté deux membres de ce réseau, âgés respectivement de 33 et 27 ans originaires de Ghardaïa.

Présentés au Parquet, les deux mis en cause ont été mis en détention provisoire par le magistrat instructeur pour détention, transport et commercialisation de drogues et constitution d’une bande criminelle organisée et contrebande, en attendant leur comparution devant le Tribunal.R. R.

