Poursuivant leurs opérations de lutte contre les activités des réseaux criminels organisés, dans le domaine de la commercialisation des drogues, les éléments de la Sûreté de daïra de Lahmar ont démantelé, ces derniers jours, un réseau criminel organisé et ont saisi une quantité de kif traité et cinq véhicules. L’opération a eu lieu suite à des informations parvenues à la police faisant état de la présence d’un réseau criminel organisé, qui tentait d’introduire de la drogue vers la ville de Béchar, à partir des frontières Ouest du pays. Aussitôt alertés, les agents du corps de sécurité ont procédé à l’arrestation d’un individu à bord d’un véhicule de marque Hilux, au niveau de la ville de Lahmar. La fouille du véhicule s’est soldée par la saisie de 33,9 kg de kif traité. La suite de l’enquête a permis aux policiers d’arrêter un autre suspect et de saisir un véhicule de marque Mitsubishi, au niveau de la même ville. Les mêmes services ont effectué plusieurs fouilles d’appartements dans les communes de Béchar et Mougheul, qui se sont soldées par la saisie d’un véhicule de marque Chana, 60 capsules psychotropes et 3 motos. Aussi, les policiers ont arrêté 2 autres suspects âgés respectivement de 42 et 55 ans à Mougheul et Lahmar et saisi 2 véhicules touristiques de marque Accent et Atos. Présentés au Parquet, les 4 mis en cause ont été écroués par le magistrat instructeur pour détention de psychotropes destinés à la commercialisation, en attendant leur comparution devant le tribunal. R. R.

