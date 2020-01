Dans le cadre de la lutte contre le crime sous ses diverses formes, notamment le trafic de drogue, les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont traité 11 affaires au cours du mois de décembre dernier. Lors du traitement de ses affaires, les policiers ont arrêté 13 personnes et ont saisi 266 comprimés psychotropes de différentes marques. Au cours de la même période, les éléments de cette brigade ont traité 8 affaires relatives à la commercialisation de drogue, qui se sont soldées par l’arrestation de 09 personnes et la saisie de 851 g de kif traité. Présentés au parquet de Béchar, 9 mis en cause ont été placés en détention provisoire, 3 sous contrôle judiciaire et 10 ont bénéficié d’une citation directe, devant le tribunal. R. R.

