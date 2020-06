Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments de la police judiciaire, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont mis fin ces derniers jours aux activités d’un réseau criminel organisé et saisi 25 kg de kif traité, une somme de 200 millions de centimes, 3 téléphones portables et un véhicule touristique et arrêté deux personnes. La saisie et l’arrestation de ce dealer ont été effectuées suite à des renseignements parvenus à la police, faisant état de la présence d’un réseau criminel spécialisé dans la commercialisation de drogues à partir des frontières ouest du pays, qui tentait d’introduire cette marchandise à l’intérieur du pays. Les policiers en coordination avec la justice ont mis au point un plan qui leur a permis d’arrêter les mis en cause, âgés d’une trentaine d’années, et de saisir la marchandise prohibée. Les deux mis en cause feront l’objet de présentation devant le procureur de la République, près le tribunal de Béchar, pour trafic de drogue et constitution de groupe criminel organisé.

