Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar ont traité 2 affaires distinctes de trafic de drogue où 2 010 comprimés psychotropes et 18 bouteilles de boissons alcoolisées ont été saisis. La première opération a été menée suite à l’exploitation de renseignements faisant état du stockage et de vente de psychotropes par un présumé trafiquant, âgé d’une trentaine d’années. La perquisition du domicile de cet individu a permis aux policiers d’arrêter son complice et de découvrir 2 010 comprimés psychotropes, une somme de 14 000 DA et un véhicule de marque Accent. Dans une deuxième affaire, et suite à des renseignements parvenus à la police, les agents de la BRI ont arrêté un suspect (47 ans) près du pont de Debdaba en possession de 8 bouteilles de boissons alcoolisées de marque Pastis et une somme de 8 600 DA. La perquisition du domicile du mis en cause s’est soldée par la saisie de 10 autres bouteilles de boissons alcoolisées et une somme de 19 000 DA. Les mis en cause feront l’objet de présentation devant le procureur près le Tribunal de Béchar. R. R.

Articles similaires