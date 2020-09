Dans les différentes cités de la ville de Béchar, sur des centaines d’infractions aux règles de l’urbanisme recensées, peu de constructions illicites ont été démolies par les autorités locales ces dernières années. Dans cette commune, extensions et alignements anarchiques ne répondant à aucune norme urbanistique ont complètement déformé plusieurs quartiers. Nombreux sont les citoyens qui, sans permis de construire, ont même eu l’audace de s’approprier des surfaces mitoyennes avec leur habitation pour en faire des garages ou des espaces verts privés. Aussi, des citoyens profitent de l’absence ou du départ en congé des responsables locaux ou de la situation sanitaire du pays pour accaparer des terrains situés près de leurs habitations. D’autres n’ont pas trouvé mieux que de transformer les trottoirs en terrasses de café sans se soucier des désagréments causés aux piétons. Plusieurs personnes ont squatté la chaussée et même les arcades en construisant des baraques ou en clôturant des espaces avec du béton et autres matériaux de construction. Devant cette situation qui perdure, les responsables locaux tardent à régler ce problème, préférant le calme et la sérénité, en attendant des jours meilleurs pour trancher dans ce genre d’affaires.R. R.

Articles similaires