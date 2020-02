Selon le bilan des activités des services de la police du sud-ouest du pays, présenté par l’inspecteur régional de la police du sud-ouest du pays, le contrôleur Moussa Belabbes, 1 tonne et 882 kg de kif traité, 9717 comprimés psychotropes et 10,47 g de cocaïne ont été saisis au cours de l’année 2019, à travers les trois wilayas (Béchar, Adrar, Tindouf). Concernant les affaires économiques, les éléments de ce corps de sécurité ont enregistré 76 affaires impliquant 118 personnes au cours de la même période. Pour ce qui est des affaires financières, les policiers de cette région du sud du pays ont enregistré 40 affaires, au cours de l’année écoulée. Durant toute l’année 2019, il a été enregistré 381 accidents de la route sur l’ensemble du réseau routier des 3 wilayas, faisant 16 morts et 385 blessés, contre 25 morts et 389 blessés en 2018. Les policiers du sud-ouest du pays ont dressé 13509 procès-verbaux et effectué 3705 retraits de permis de conduire en 2019. En matière de lutte contre le crime électronique , les services de police des 3 wilayas du sud-ouest du pays ont solutionné 74 affaires avec un taux de réussite de 76%. Pour ce qui est du nombre d’affaires traitées par la police judiciaire des 3 wilayas de cette région du sud du pays, les policiers ont enregistré 3168 affaires dont 1266 affaires criminelles liées aux atteintes aux biens et 831 autres liées aux atteintes aux personnes et 369 affaires relatives au trafic de drogues et de psychotropes.R. R.

