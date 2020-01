Plus de deux quintaux de kif traité ont été saisis vendredi à Béni Ounif dans la wilaya de Bechar par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, le 24 janvier 2020, une grande quantité de kif traité s’élevant à deux quintaux et sept kilogrammes, et ce, suite à une patrouille de recherche et de fouille menée près de la localité frontalière de Béni Ounif, wilaya de Bechar/3e RM», précise le MDN.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a arrêté, en coordination avec les services de Sûreté nationale, à Khenchela/5e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, lors d’opérations distinctes à Tiaret/2e RM, Tizi Ouzou/1er RM et Oum Bouaghi/5eRM, sept individus et saisi huit fusils de chasse, une quantité de cartouches et d’autres objets», indique, par ailleurs, le communiqué.

«Des détachements de l’ANP ont saisi, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un camion, quatre véhicules tout-terrain, (14 000) litres de carburants destinés à la contrebande, deux marteaux piqueurs, deux groupes électrogènes, trois broyeurs de pierres, (50) kilogrammes d’aluminium et (25) kilogrammes de cyanure, tandis que des détachements combinés de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de (12 565) litres de carburants à Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf/5e RM, alors qu’un contrebandier à bord d’un camion (01) chargé de (8436) unités de différentes boissons a été arrêté à El Oued/4e RM», a-t-on ajouté de même source.

«Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, (45) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen/2e RM et In-Amenas/4e RM», a fait savoir, en outre, le MDN.

